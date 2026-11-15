यूपी: केवट बनकर रात में लगाई श्रीराम की नैया पार, सुबह आ गई माैत की खबर: सबको रुला गए अनेक सिंह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह हृदयविदारक घटना थाना दन्नाहार क्षेत्र के दरवा गांव की है। गांव निवासी 55 वर्षीय अनेक सिंह कई वर्षों से रामलीला में केवट का किरदार निभाते आ रहे थे। शनिवार रात आयोजित रामलीला में भी उन्होंने पूरी तन्मयता से केवट का स्वरूप धारण किया। भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता को नैया पार कराने के प्रसंग का जीवंत मंचन किया। उनके अभिनय पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। किसी को क्या पता था कि मंच पर केवट के रूप में नजर आ रहे अनेक सिंह को लोग अगली सुबह फिर कभी नहीं देख पाएंगे।रामलीला समाप्त होने के बाद अनेक सिंह अपने घर चले गए। देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। घबराए परिजन उन्हें लेकर आगरा के लिए रवाना हो गए। वहां एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार को मिली इस खबर ने सभी को झकझोर दिया। रविवार सुबह करीब नौ बजे उनका शव गांव पहुंचा तो घर में चीख-पुकार मच गई। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था, वहां मातम छा गया। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए।अनेक सिंह भले ही अब भगवान श्रीराम के चरणों में स्थान पा गए हों, लेकिन अपने पीछे परिवार को कभी न भरने वाला दुख दे गए। गांव के लोग भी इस संयोग को याद कर भावुक हैं कि रात में जिस कलाकार ने केवट बनकर प्रभु की नैया पार लगाई, सुबह वह खुद जिंदगी की नैया छोड़कर चला गया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि रामलीला का वह मंचन अनेक सिंह की जिंदगी का आखिरी अभिनय बन जाएगा।