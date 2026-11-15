हैवानियत: घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म, इस हाल में मिली मासूम; परिजनों के उड़े होश

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घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। तीन साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले दो युवक हर्ष और मोहित वहां पहुंचे और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ घर के सामने बने भूसे के कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां आरोपियों ने बच्ची का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। घटना के बाद किसी तरह सहमी और रोती हुई बच्ची अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। अपनी लाडली के साथ हुई इस दरिंदगी की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।बच्ची के पिता ने थाना नारखी पहुंचकर घटना की लिखित तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़िता बच्ची का मेडिकल परीक्षण करा लिया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।