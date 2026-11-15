हैवानियत: घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म, इस हाल में मिली मासूम; परिजनों के उड़े होश
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sun, 15 Nov 2026 04:33 PM IST
सार
युवकों की हैवानियत के बाद किसी तरह सहमी और रोती हुई बच्ची अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। अपनी लाडली के साथ हुई इस दरिंदगी की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
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विस्तार
फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार दोपहर तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। रविवार को बच्ची के पिता ने थाने में तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। तीन साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले दो युवक हर्ष और मोहित वहां पहुंचे और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ घर के सामने बने भूसे के कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां आरोपियों ने बच्ची का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। घटना के बाद किसी तरह सहमी और रोती हुई बच्ची अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। अपनी लाडली के साथ हुई इस दरिंदगी की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, मेडिकल परीक्षण कराया गया
बच्ची के पिता ने थाना नारखी पहुंचकर घटना की लिखित तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़िता बच्ची का मेडिकल परीक्षण करा लिया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।
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घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। तीन साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले दो युवक हर्ष और मोहित वहां पहुंचे और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ घर के सामने बने भूसे के कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां आरोपियों ने बच्ची का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। घटना के बाद किसी तरह सहमी और रोती हुई बच्ची अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। अपनी लाडली के साथ हुई इस दरिंदगी की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
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पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, मेडिकल परीक्षण कराया गया
बच्ची के पिता ने थाना नारखी पहुंचकर घटना की लिखित तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़िता बच्ची का मेडिकल परीक्षण करा लिया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।
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