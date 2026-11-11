बड़ी खबरें: रफ्तार के कहर से पांच की माैत, मथुरा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; मुठभेड़ में दबोचा हत्यारोपी

विज्ञापन

मथुरा में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यम द्वितीया पर देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में भी सुबह से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रस्से लगाकर भीड़ को रोकना पड़ा। नई कार का पूजन कराने के लिए निकले आगरा के युवकों के साथ इटावा में हादसा हो गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार डीसीएम में जा घुसी। हादसे में तीन युवकों की माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, आगरा किले के सामने तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दो युवकों की माैत हो गई। फिरोजाबाद में पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में दबोचा। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया।