किसान ध्यान दें: गेहूं की खेती में बचाएं खाद का खर्च, वैज्ञानिकों ने बताया डीएपी 40% तक घटाने का तरीका

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गेहूं की खेती में खाद पर होने वाला खर्च कम करने और फसल की अच्छी बढ़वार के लिए किसानों को बीज उपचार की वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की सलाह दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, नैनो डीएपी और तरल एनपीके कंसोर्टिया (जैव उर्वरक) के इस्तेमाल से परंपरागत डीएपी की खपत 40 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है।

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डॉ. चौहान ने बताया कि गेहूं की बुवाई के समय किसान अक्सर डीएपी और यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ मिट्टी की सेहत भी प्रभावित होती है। रबी मौसम में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करने और वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि बीज उपचार के लिए प्रति किलो गेहूं के बीज पर 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी की जरूरत होती है। इस तरह 40 किलो बीज के उपचार के लिए 200 मिलीलीटर नैनो डीएपी पर्याप्त है। इसके साथ 200 मिलीलीटर तरल एनपीके कंसोर्टिया और 200 मिलीलीटर पानी मिलाकर घोल तैयार करना चाहिए। इस घोल का बीज पर समान रूप से छिड़काव करें, ताकि प्रत्येक बीज पर इसकी परत चढ़ जाए।

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उपचार के बाद बीज को छाया में सुखाकर बुवाई करनी चाहिए। डॉ. चौहान के अनुसार, बीज उपचार से अंकुरण और जड़ों के विकास में मदद मिलती है। इससे शुरुआती अवस्था में पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। उन्होंने गेहूं की डीबीडब्ल्यू-327 किस्म का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले वर्ष इसका उत्पादन 56.45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा था।