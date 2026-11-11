गजब: बटेश्वर मेले के आमंत्रण पत्र ने छेड़ा सियासी संग्राम, सांसद का नाम और फोटो ही कर दिया गायब

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सांसद के समर्थकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए जिला पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक के अधिकारियों से प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आपत्ति जता दी है। आमंत्रण पत्र से सांसद का नाम हटाए जाने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मेले का उद्घाटन किसी सांविधानिक पद पर बैठी शख्सियत से कराने की बजाय इस बार पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह से कराने का प्रस्ताव रखा गया रहा है।राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चूंकि पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी व बाह से विधायक पक्षालिका सिंह की सांसद चाहर से सियासी अदावत जगजाहिर है। ऐसे में संभव है कि दो सियासी खेमों के एक ही कार्यक्रम में बुलाने से होने वाली असहज स्थिति से बचने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस प्रयास ने सियासी उठापटक मचा दी है। सरकारी कार्यक्रम में सांसद को नजरंदाज करना समर्थक प्रोटोकॉल का उल्लंघन मान रहे हैं।जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अधिकारी मुकेश जैन ने कहा कि मेले का प्रशासनिक आमंत्रण पत्र अभी तैयार किया जा रहा है। जो आमंत्रण पत्र बांटा गया है, वह जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय की ओर से जारी हुआ है। वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने आपत्तियों को सिरे से खारिज किया है। स्पष्ट किया कि मेले के उद्घाटन और समापन पर बड़े आयोजन होते हैं। उद्घाटन के लिए पूर्व मंत्री को बुलाया जा रहा है जबकि समापन कार्यक्रम में सांसद राजकुमार चाहर को बुलाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मान-सम्मान का ध्यान रखा जाएगा।