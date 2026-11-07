बीबीएमबी एरियर मामले में हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आए फैसले का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प के साथ राजनीतिक व कानूनी, मोर्चों पर लड़ाई जीती है। पिछले लगभग चार वर्षों में हमने यह चौथी बड़ी जीत हासिल की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी बिजली हिस्सेदारी के फैसले पर मुख्यमंत्री पर राजनीतिक हमला बोला। उधर, स्वच्छ सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उधर, हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से माैसम करवट बदल सकता है। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में पंजाब से दो मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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