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हिमाचल विजिलेंस की कार्रवाई: शराब की अवैध तस्करी पर कसा शिकंजा, 611 बोतलें पकड़ीं

Sat, 07 Nov 2026 02:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 02:45 PM IST
सार

सोलन जिले में दो शराब ठेकों पर छापेमारी कर चंडीगढ़ और पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है।

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Himachal Vigilance tightens the screws on the illegal smuggling of liquor from Haryana, Punjab, and Chandigarh
स्टेट विजिलेंस हिमाचल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश में शराब की अवैध तस्करी और बिक्री के कारोबार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) ने शिकंजा कस दिया है। सोलन जिले में दो शराब ठेकों पर छापेमारी कर चंडीगढ़ और पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। विजिलेंस की संयुक्त टीम ने माधला और कालूझिंडा स्थित ठेकों से कुल 611 बोतल शराब और 41 बीयर कैन जब्त किए हैं। दोनों मामलों में ठेका मालिक और सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। कार्रवाई आबकारी विभाग के अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई।
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प्रदेश विजिलेंस मुख्यालय शिमला की ओर से जारी सूचना के अनुसार विजिलेंस को सूचना मिली थी कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से अवैध रूप से शराब लाकर हिमाचल प्रदेश में बेची जा रही है। इसी आधार पर टीम ने माधला स्थित शराब ठेके का निरीक्षण किया। यहां चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की 257 फुल बोतलें, 173 हाफ बोतलें और 162 क्वार्टर बोतलें बरामद हुईं। इसके अलावा पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित 107 बीयर बोतलें और 41 बीयर कैन भी जब्त किए गए। शराब पर लगी मार्किंग से इसके दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री के लिए निर्धारित होने की पुष्टि हुई। इस मामले में विजिलेंस थाना बद्दी में एफआईआर नंबर 6/2026 दर्ज की गई है।

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इसके बाद टीम ने उसी मालिक के कालूझिंडा स्थित दूसरे शराब ठेके पर भी छापेमारी की। आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई जांच के दौरान चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित 354 बोतल शराब बरामद की गई। इस मामले में विजिलेंस थाना बद्दी में एफआईआर नंबर 7/2026 दर्ज की गई है। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत ठेका मालिक और सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विजिलेंस ब्यूरो अब बरामद शराब के स्रोत, सप्लाई चेन और अवैध कारोबार में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रहा है। दोनों मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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डीजीपी हिमाचल प्रदेश अशोक तिवारी ने आम जनता से अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अवैध शराब कारोबार, नशा तस्करी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की विश्वसनीय जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ऐसी जानकारी पर उचित कार्रवाई करेगी और मुखबिर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

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