हिमाचल विजिलेंस की कार्रवाई: शराब की अवैध तस्करी पर कसा शिकंजा, 611 बोतलें पकड़ीं

प्रदेश विजिलेंस मुख्यालय शिमला की ओर से जारी सूचना के अनुसार विजिलेंस को सूचना मिली थी कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से अवैध रूप से शराब लाकर हिमाचल प्रदेश में बेची जा रही है। इसी आधार पर टीम ने माधला स्थित शराब ठेके का निरीक्षण किया। यहां चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की 257 फुल बोतलें, 173 हाफ बोतलें और 162 क्वार्टर बोतलें बरामद हुईं। इसके अलावा पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित 107 बीयर बोतलें और 41 बीयर कैन भी जब्त किए गए। शराब पर लगी मार्किंग से इसके दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री के लिए निर्धारित होने की पुष्टि हुई। इस मामले में विजिलेंस थाना बद्दी में एफआईआर नंबर 6/2026 दर्ज की गई है।