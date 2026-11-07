स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ (एचपीपीटीएफ) के आंदोलन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। संघ के पदाधिकारी नई स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के विरोध में कई दिनों से निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। निदेशालय ने इसे सेवा आचरण नियमों और बच्चों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन बताया है। निदेशालय के अनुसार, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। इस संबंध में गठित समिति ने महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चाएं की हैं। उन्हें स्पष्ट किया गया था कि इस प्रणाली का शिक्षकों की पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिशा-निर्देशों के हर प्रावधान को विस्तार से समझाया गया, लेकिन प्रतिनिधि अपनी मांग पर अड़े रहे। पिछले कई दिनों से प्रतिदिन पांच से दस शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इससे छह से चौदह वर्ष के बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। छुट्टी का दुरुपयोग कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना स्वीकार्य नहीं है।

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