बीबीएमबी मामला: सीएम सुक्खू बोले- सरकार की चार वर्षों में चौथी बड़ी जीत, प्रदेश को हर साल करोड़ों का लाभ होगा

पिछले लगभग चार वर्षों में हमने यह चौथी बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत से प्रदेश को यदि बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाती है, तो हर वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये का लाभ होगा। हमारा प्रयास है कि बेहतर समझौते के जरिये यह राशि बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए। कहा कि बीबीएमबी एरियर मामले में हिमाचल की ऐतिहासिक जीत से आज हर प्रदेशवासी का मन गर्व से भरा है। यह जीत लंबे संघर्ष और अपने अधिकारों के लिए अडिग रहने के संकल्प का परिणाम है। इस ऐतिहासिक जीत ने पावन पर्व दीपावली की खुशियों को दोगुना कर दिया है।