Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   himachal Weather to take a turn: Rain and snowfall expected in few parts of stste; Kukumseri’s temperature dro

माैसम बदलेगा करवट: हिमाचल के कई भागों में चार दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, कुकुमसेरी का न्यूनतम पारा माइनस में

Sat, 07 Nov 2026 11:53 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 11:53 AM IST
सार

माैसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में चार दिन बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। 

विज्ञापन
himachal Weather to take a turn: Rain and snowfall expected in few parts of stste; Kukumseri’s temperature dro
हिमाचल माैसम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से माैसम करवट बदल सकता है। माैसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में चार दिन बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली हुई है। दिन का तापमान सामान्य है। हालांकि, सुबह-शाम ठंड का असर देखा जा सकता है। ताबो व केलांग का न्यूनतम तापमान शून्य, जबकि कुकुमसेरी का माइनस में दर्ज किया गया है।  12 व 13 नंवबर को कुछ अलग-अलग जगहों पर अंधड़, बिजली चमने की संभावना है।

विज्ञापन
Trending Videos

कहां कितना न्यूनतम तापमान
शिमला में न्यूनतम तापमान 10.0, सुंदरनगर 8.7, भुंतर 7.1, कल्पा 3.6, धर्मशाला 12.2, ऊना 13.6, नाहन 12.9, केलांग 0.1, पालमपुर 9.5, सोलन 7.8, मनाली 5.7, कांगड़ा 11.6, मंडी 9.9, बिलासपुर 11.0, चंबा 9.4, कुफरी 8.8, जुब्बड़हट्टी 13.1, कुकुमसेरी -2.5, भरमाैर 11.0, सेऊबाग 6.0, बरठीं 9.6, पांवटा साहिब 18.0, सराहन 16.4, देहरागोपीपुर 14.0, ताबो 0.1 व बजाैरा में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

जानें हिमाचल में छह दिन कैसा रहेगा माैसम
माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में 10 व 11 नवंबर को हल्की बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं 12 व 13 नवंबर को कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है। हालांकि, इस दाैरान किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed