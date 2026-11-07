माैसम बदलेगा करवट: हिमाचल के कई भागों में चार दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, कुकुमसेरी का न्यूनतम पारा माइनस में

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से माैसम करवट बदल सकता है। माैसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में चार दिन बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली हुई है। दिन का तापमान सामान्य है। हालांकि, सुबह-शाम ठंड का असर देखा जा सकता है। ताबो व केलांग का न्यूनतम तापमान शून्य, जबकि कुकुमसेरी का माइनस में दर्ज किया गया है। 12 व 13 नंवबर को कुछ अलग-अलग जगहों पर अंधड़, बिजली चमने की संभावना है।

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