बीबीएमबी मामला: जयराम ठाकुर बोले- चौबीस घंटे मिले सस्ती बिजली, 125 यूनिट निशुल्क को बहाल करे सरकार

क्या अब कांग्रेस अपनी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी करेगी: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या अब कांग्रेस अपनी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी करेगी? क्या उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बंद होगी? क्या बढ़ते बिजली शुल्क और सेस से राहत मिलेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर हिमाचल के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कर्मचारी डीए, एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि सरकार लगातार कर्ज ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और सरकार घोषणाओं के सहारे जनता को गुमराह कर रही है।