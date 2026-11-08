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हिमाचल प्रदेश: 10 नवंबर से बदलेगा मौसम, चार दिन बारिश और बर्फबारी के आसार; कई जिलों में येलो अलर्ट

Sun, 08 Nov 2026 10:26 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 08 Nov 2026 10:26 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 नवंबर तक कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ कुछ जिलों में अंधड़ और बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

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Himachal Pradesh Weather Forecast November 10 to 13 2026 Rain Snowfall Yellow Alert
बर्फ से लकदक रोहतांग दर्रे की वादियों को निहारने पहुंचे सैलनी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 10 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार चार दिन तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 से 13 नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। इससे खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है।

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10 और 11 नवंबर को हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 12 और 13 नवंबर को कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में अंधड़ चलने और बिजली चमकने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
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जनजातीय क्षेत्रों में शून्य के आसपास पहुंचा तापमान
प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंड लगातार बढ़ रही है। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, केलांग और ताबो में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

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