विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज मार्गशीष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि बुधवार की सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक शृंगार किया गया। शृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा।मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि मार्गशीष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि बुधवार पर आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष शृंगार किया गया। इस दौरान भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत को अर्पित कर किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई।आज के शृंगार की विशेष बात यह रही कि आज बाबा महाकाल का भांग से श्री गणेश के रूप में शृंगार किया गया। फिर बाबा महाकाल ने दिव्य दर्शन दिए। आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या मे श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगे। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने आज ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा पंकज मोदी का स्वागत एवं सत्कार किया गया।• भस्म आरती : सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक• दद्योदक आरती (बालभोग) : सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक• भोग आरती : सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक• संध्या पूजन : शाम 5:00 से 5:45 बजे तक• संध्या आरती : शाम 6:30 से 7:15 बजे तक• शयन आरती : रात्रि 10:30 से 11:00 बजे तकश्री महाकालेश्वर मंदिर संबंधी जानकारी के लिए ये हैं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002331008श्री महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित महाकाल दर्शन आरती पूजन दान सहित सभी जानकारी 24×7 निम्न नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं।0734-2559272255927525592762559277