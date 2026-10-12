फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 12 October 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 12 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:59 AM, 12-Oct-2026

Kaushambi News: दुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तार

दुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तार और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से नवाबगंज के दीपक की हुई थी मौत

गजरौला। असम हाईवे पर गजरौला क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर में नवाबगंज के दीपक की मौत हुई थी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ था। और पढ़ें
विज्ञापन
12:59 AM, 12-Oct-2026

Shahjahanpur News: सांड़ की वजह से बाइक से गिरे होमगार्ड की इलाज के दौरान मौत

तिलहर। बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी होमगार्ड करन (59) की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह छह दिन पूर्व सांड़ की वजह से बाइक से गिरकर घायल हो गए थे। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Ayodhya News: राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैक

राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैक और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026

Jaunpur News: मुकदमा वापस लेने के लिए बच्चे का किया अपहरण, 10 लाख रुपये मांगी रंगदारी, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

Child kidnapped to withdraw a case, ransom of 10 lakh rupees demanded, accused arrested from Mumbai और पढ़ें
12:58 AM, 12-Oct-2026

Azamgarh News: मसुविवि के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से दिया नशा मुक्ति का संदेश

MSU students conveyed a message of de-addiction through a street play. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:58 AM, 12-Oct-2026

Bijnor News: बालक की मौत के मामले में चार पर प्राथमिकी दर्ज

FIR registered against four persons in connection with the boy's death. और पढ़ें
12:58 AM, 12-Oct-2026

Shahjahanpur News: नई एंडोस्कोपी लैब और मुख्य द्वार का उद्घाटन

शाहजहांपुर। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित मुख्य द्वार, चहारदीवारी और जनरल मेडिसिन विभाग में स्थापित एंडोस्कोपी लैब का उद्घाटन किया। और पढ़ें
12:57 AM, 12-Oct-2026

Pilibhit News: कई साल से सेवा कर रहे सीजनल कर्मियों को स्थायी करने की मांग

पीलीभीत। गन्ना समितियों में वर्षों से कार्यरत सीजनल कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश गन्ना समिति कर्मचारी संघ ने रविवार को राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को ज्ञापन दिया। और पढ़ें
12:57 AM, 12-Oct-2026

Shahjahanpur News: मंदिर पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं की राह में रोड़े

शाहजहांपुर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दुश्वारियों से दो-चार होना पड़ा। और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed