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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:59 AM, 12-Oct-2026
Kaushambi News: दुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तारदुष्कर्म का आरोपी और तीन वारंटी गिरफ्तार और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026
Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से नवाबगंज के दीपक की हुई थी मौतगजरौला। असम हाईवे पर गजरौला क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर में नवाबगंज के दीपक की मौत हुई थी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ था। और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Oct-2026
Shahjahanpur News: सांड़ की वजह से बाइक से गिरे होमगार्ड की इलाज के दौरान मौततिलहर। बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी होमगार्ड करन (59) की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह छह दिन पूर्व सांड़ की वजह से बाइक से गिरकर घायल हो गए थे। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026
Ayodhya News: राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैकराम मंदिर की व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु भी दे सकेंगे फीडबैक और पढ़ें
12:59 AM, 12-Oct-2026
Jaunpur News: मुकदमा वापस लेने के लिए बच्चे का किया अपहरण, 10 लाख रुपये मांगी रंगदारी, आरोपी मुंबई से गिरफ्तारChild kidnapped to withdraw a case, ransom of 10 lakh rupees demanded, accused arrested from Mumbai और पढ़ें
12:58 AM, 12-Oct-2026
Azamgarh News: मसुविवि के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से दिया नशा मुक्ति का संदेशMSU students conveyed a message of de-addiction through a street play. और पढ़ें
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12:58 AM, 12-Oct-2026
Bijnor News: बालक की मौत के मामले में चार पर प्राथमिकी दर्जFIR registered against four persons in connection with the boy's death. और पढ़ें
12:58 AM, 12-Oct-2026
Shahjahanpur News: नई एंडोस्कोपी लैब और मुख्य द्वार का उद्घाटनशाहजहांपुर। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित मुख्य द्वार, चहारदीवारी और जनरल मेडिसिन विभाग में स्थापित एंडोस्कोपी लैब का उद्घाटन किया। और पढ़ें
12:57 AM, 12-Oct-2026
Pilibhit News: कई साल से सेवा कर रहे सीजनल कर्मियों को स्थायी करने की मांगपीलीभीत। गन्ना समितियों में वर्षों से कार्यरत सीजनल कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश गन्ना समिति कर्मचारी संघ ने रविवार को राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को ज्ञापन दिया। और पढ़ें
12:57 AM, 12-Oct-2026