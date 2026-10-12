Siddharthnagar News: युवाओं को बताई मतदान की प्रक्रिया, फॉर्म 6, 7 और 8 की दी जानकारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शोहरतगढ़। शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में रविवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को मतदान का महत्व बताने के साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और विवरण में संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।मुख्य अतिथि एसडीएम रवीश कुमार गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) बनवाने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई। बताया कि नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और पहले से दर्ज विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। इन प्रक्रियाओं में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की सहायता भी ली जा सकती है।उन्होंने युवाओं से मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मतदान अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के साथ परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।कार्यक्रम में डॉ. राम किशोर सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, प्रो. मुकेश कुमार और शशि शेखर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।