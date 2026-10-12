सौरभ हत्याकांड: कल सुनाई जाएगी मुस्कान और साहिल को सजा, जेल में दोनों बेचैन; फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

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देशभर में चर्चित मेरठ के नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले में दोषी करार दी गई सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की सजा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एक ओर जेल में दोनों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर सौरभ की मां और भाई फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने दोनों के लिए फांसी की मांग की है।

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ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। हत्या के बाद से दोनों जेल में बंद हैं। अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। अब मंगलवार को सजा सुनाई जानी है।



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बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है मुस्कान

दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित बताई जा रही है। जेल प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज से मनोचिकित्सकों को बुलाकर दोनों की काउंसलिंग भी कराई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अभियोजन अधिकारी को भेजी है। सजा सुनाए जाने की तारीख नजदीक आने के साथ जेल में दोनों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। दोनों ने कानूनी सलाह को लेकर भी जेल अधीक्षक के सामने अपनी बात रखी है।

