Mau News: स्वास्थ्यकर्मियों ने दो घंटे किया कार्य बहिष्कार

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प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संगठन की तरफ से मुख्य चिकित्साधिकारी को संबोधित शासन को कई बार मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नियमित न होने तक कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जाए। भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। एनएचएम की भांति 30 लाख रुपये का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस दिया जाए। पिछले तीन वर्षो में निकाले गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए। 10 वर्ष पूरा कर चुके कर्मियों को नियमित भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी जाए। एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को पेंशन दी जाए। इस दौरान रामजन्म यादव, विनीत यादव, अमित राय, शिवेंद्र सिंह, अमित यादव, कृष्णा सिंह आदि थे।

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उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ के तत्वावधान में स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को अपने कार्य स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को दो घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया।