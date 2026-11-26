अभ्यर्थियों ने तैयार किया सात सूत्रीय मांगपत्र



इस बैठक में रखने के लिए अभ्यर्थियों ने अपना सात सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार किये है। आंदोलन से जुड़े श्रीचंद्र यादव के अनुसार रेलवे द्वारा प्रशिक्षित योग्य सीसीएए अभ्यर्थी यदि अनारक्षित (ओपन/यूआर) मेरिट के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें नियमानुसार अनारक्षित सीटों पर तत्काल चयन का अवसर दिया जाए और इसे सीईएन 08/2024 (लेवल-01) भर्ती से ही लागू किया जाए।



इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में मिली छूट को उनके प्रशिक्षण और कार्य-कौशल का परिणाम माना जाए, न कि इसे अनारक्षित मेरिट से वंचित करने का आधार बनाया जाए। इसके अलावा मांग पत्र में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत भूतपूर्व सैनिकों (एक्स-सर्विसमैन) की रिक्त बची सीटों को योग्य अप्रेंटिस अभ्यर्थियों से भरने तथा टेक्नीशियन व एएलपी जैसी तकनीकी भर्तियों में कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है।