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Gonda News: बिहार ने तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

Mon, 12 Oct 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:28 PM IST
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Bihar secured a spot in the semi-finals by winning three matches
गोंडा। जिगर कप डे-नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन रविवार को लीग आधार पर छह मुकाबले खेले गए। बिहार की टीम ने अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नानपारा की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्जकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की।
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पहले मुकाबले में संजय इलेवन ने यश तिवारी की 66 रन की पारी की मदद से आठ ओवर में 137 रन बनाए। जवाब में सोनू लाइट की टीम 90 रन ही बना सकी। संजय इलेवन ने जीत दर्ज की।
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दूसरे मैच में नानपारा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 98 रन बनाए। बिहार की टीम ने चार विकेट खोकर छह विकेट से जीत हासिल की। तीसरे मुकाबले में नानपारा ने 115 रन बनाए। जवाब में संजय इलेवन की टीम 72 रन पर सिमट गई। नानपारा ने 43 रन से मैच जीत लिया।
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चौथे मुकाबले में बिहार के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। सोनू लाइट की टीम 42 रन पर ऑलआउट हो गई। बिहार ने बिना विकेट गंवाए तीन ओवर में लक्ष्य हासिल कर 10 विकेट से जीत दर्ज की।
पांचवें मैच में नानपारा ने सोनू लाइट के खिलाफ 142 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सोनू लाइट की टीम 99 रन ही बना सकी। नानपारा ने 43 रन से मुकाबला अपने नाम किया।

छठे मैच में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 122 रन बनाए। जवाब में संजय इलेवन निर्धारित आठ ओवर में 92 रन ही बना सकी। बिहार ने यह मुकाबला जीतकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।
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