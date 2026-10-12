Gonda News: बिहार ने तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

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पहले मुकाबले में संजय इलेवन ने यश तिवारी की 66 रन की पारी की मदद से आठ ओवर में 137 रन बनाए। जवाब में सोनू लाइट की टीम 90 रन ही बना सकी। संजय इलेवन ने जीत दर्ज की।दूसरे मैच में नानपारा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 98 रन बनाए। बिहार की टीम ने चार विकेट खोकर छह विकेट से जीत हासिल की। तीसरे मुकाबले में नानपारा ने 115 रन बनाए। जवाब में संजय इलेवन की टीम 72 रन पर सिमट गई। नानपारा ने 43 रन से मैच जीत लिया।चौथे मुकाबले में बिहार के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। सोनू लाइट की टीम 42 रन पर ऑलआउट हो गई। बिहार ने बिना विकेट गंवाए तीन ओवर में लक्ष्य हासिल कर 10 विकेट से जीत दर्ज की।पांचवें मैच में नानपारा ने सोनू लाइट के खिलाफ 142 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सोनू लाइट की टीम 99 रन ही बना सकी। नानपारा ने 43 रन से मुकाबला अपने नाम किया।छठे मैच में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 122 रन बनाए। जवाब में संजय इलेवन निर्धारित आठ ओवर में 92 रन ही बना सकी। बिहार ने यह मुकाबला जीतकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।