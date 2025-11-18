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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 4 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 4 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 4 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 04-Sep-2026

Chandauli News: नई दिल्ली से दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Special train will run between New Delhi and Danapur और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Shahjahanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए निकाली गई जागरूकता रैली

शाहजहांपुर। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 04-Sep-2026

Pilibhit News: गाजीपुर कुंडा में दो दिन से स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद

सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Ghazipur News: मेडिकल काॅलेज में युवक की मौत, परिजन बोले-कहने पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर व कर्मी

Youth dies in medical college, family members say doctors and staff did not reach even after asking और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Jaunpur News: जंघई पहुंचे एनएचएआई के चेयरमैन, मछलीशहर-भदोही फोरलेन की परखी गुणवत्ता

NHAI chairman reached Janghai, checked the quality of Machhlishahr-Bhadohi four-lane road और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026

Shahjahanpur News: ई-रिक्शा पलटने से घायल जितेंद्र ने उपचार के दौरान तोड़ा दम

सेहरामऊ दक्षिणी (शाहजहांपुर)। लखनऊ-पलिया हाईवे पर मिर्गापुर गांव के पास ओवरब्रिज के नीचे मोड़ पर ई-रिक्शा पलटने से घायल खुदागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला राठान निवासी जितेंद्र (38) की उपचार के दौरान मौत हो गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 04-Sep-2026

Sonebhadra News: नारायणपुर बाजार से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, यात्रियों को बड़ी सौगात

Train to run from Narayanpur market to Delhi; a major boon for passengers और पढ़ें
12:58 AM, 04-Sep-2026

Ballia News: गंगा का जलस्तर बढ़ा , 10 गांवों का कटा संपर्क, घर पानी से घिरे

Ganga water level rises; 10 villages cut off, homes surrounded by water. और पढ़ें
12:58 AM, 04-Sep-2026

Pilibhit News: सपाइयों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया

सपाइयों ने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पांच हजार संदिग्ध मतदाता शामिल होने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मंयक गोस्वामी को दिया। और पढ़ें
12:58 AM, 04-Sep-2026

Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

city me aaj और पढ़ें
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