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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 4 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 04-Sep-2026
Chandauli News: नई दिल्ली से दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनSpecial train will run between New Delhi and Danapur और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026
Shahjahanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए निकाली गई जागरूकता रैलीशाहजहांपुर। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 04-Sep-2026
Pilibhit News: गाजीपुर कुंडा में दो दिन से स्वास्थ्य उपकेंद्र बंदसरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026
Ghazipur News: मेडिकल काॅलेज में युवक की मौत, परिजन बोले-कहने पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर व कर्मीYouth dies in medical college, family members say doctors and staff did not reach even after asking और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026
Jaunpur News: जंघई पहुंचे एनएचएआई के चेयरमैन, मछलीशहर-भदोही फोरलेन की परखी गुणवत्ताNHAI chairman reached Janghai, checked the quality of Machhlishahr-Bhadohi four-lane road और पढ़ें
12:59 AM, 04-Sep-2026
Shahjahanpur News: ई-रिक्शा पलटने से घायल जितेंद्र ने उपचार के दौरान तोड़ा दमसेहरामऊ दक्षिणी (शाहजहांपुर)। लखनऊ-पलिया हाईवे पर मिर्गापुर गांव के पास ओवरब्रिज के नीचे मोड़ पर ई-रिक्शा पलटने से घायल खुदागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला राठान निवासी जितेंद्र (38) की उपचार के दौरान मौत हो गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 04-Sep-2026
Sonebhadra News: नारायणपुर बाजार से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, यात्रियों को बड़ी सौगातTrain to run from Narayanpur market to Delhi; a major boon for passengers और पढ़ें
12:58 AM, 04-Sep-2026
Ballia News: गंगा का जलस्तर बढ़ा , 10 गांवों का कटा संपर्क, घर पानी से घिरेGanga water level rises; 10 villages cut off, homes surrounded by water. और पढ़ें
12:58 AM, 04-Sep-2026
Pilibhit News: सपाइयों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगायासपाइयों ने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पांच हजार संदिग्ध मतदाता शामिल होने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मंयक गोस्वामी को दिया। और पढ़ें
12:58 AM, 04-Sep-2026