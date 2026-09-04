150 बीघा जमीन नदी में समाई: अब गांव की आबादी की ओर बढ़ी रामगंगा और बहगुल, खड़ी फसल जानवरों को खिलाने की मजबूरी

किसानों की बात

दोनों नदियां अब तक गांव से काफी दूर दक्षिण में बहती थी। बरसात में दोनों नदियां एक होने पर उन्होंने अचानक अपना रुख गांव की तरफ मोड़ लिया है। हमारी करीब छह बीघा जमीन नदियों में कट गई है। -पातीराम



हमने 15 बीघा जमीन बटाई पर लेकर उसमें बाजरा बोया था। फसल अच्छी हुई थी लेकिन उफनाई नदियों ने सब कुछ छीन लिया। पूरा खेत कटकर नदी में चला गया। जमीन के साथ हमारी लागत भी चली गई। -दोदराम



मैं स्वंय कसारी गांव जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले चुका हूं। कसारी में चार दिन पहले ही कटान रोकने के फौरी उपाय करने के लिए बाढ़ खंड के अभियंताओं को पत्र भेजा जा चुका है। -मधुसूदन गुप्ता, एसडीएम, जलालाबाद