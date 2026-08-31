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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 31 August 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 31 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 31 Aug 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 31 August 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 31-Aug-2026

Mathura News: चीनी के दाम बढ़े तो महंगी हुई दाऊजी महाराज के भोग की मिश्री

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:29 AM, 31-Aug-2026

Mau News: निकाली स्वास्थ्य यात्रा, सेहत के लिए पैदल चलने का दिया संदेश

Organized a health walk; spread the message of walking for good health. और पढ़ें
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01:29 AM, 31-Aug-2026

Sambhal News: हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

हाईवे पर ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार गांव जैतपुर की मढ़ैया निवासी महिला बबली (35) की मौत हो गई। और पढ़ें
01:29 AM, 31-Aug-2026

Pilibhit News: चोरों ने जेवर और गैस सिलिंडर समेत लाखों का सामान समेटा

घर लौटने पर परिजन को घटना की हुई जानकारी, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच और पढ़ें
01:29 AM, 31-Aug-2026

Chandauli News: आज से शुरू होगी सिकटिया पुलिस चौकी, एक दरोगा और तीन कांस्टेबल की हुई तैनाती

Siktia police post will start from today, one inspector and three constables have been deployed. और पढ़ें
01:29 AM, 31-Aug-2026

Pilibhit News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, भाई की हालत गंभीर

जहानाबाद बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे दोनों, निसरा राइस मिल के पास हुआ हादसा और पढ़ें
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01:29 AM, 31-Aug-2026

Mau News: लखनऊ में स्वदेशी व्यापारी कुंभ में जाएंगे दो सौ व्यापारी

Two hundred traders from Lucknow will attend the Swadeshi Vyapari Kumbh. और पढ़ें
01:28 AM, 31-Aug-2026

Mathura News: सिटी में आज

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:28 AM, 31-Aug-2026

Amroha News: बावनखेड़ी के जंगल में गोकशी की सूचना पर छापा, दो गिरफ्तार

Raid conducted in Bawankhedi forest following a tip-off about cow slaughter; two arrested. और पढ़ें
01:28 AM, 31-Aug-2026

Sambhal News: सॉफ्टवेयर से तय होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र

आगामी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। और पढ़ें
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