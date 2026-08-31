बिजनौर शहर के मोहल्ला सोतियान निवासी शिक्षिका रचना कपूर पत्नी संजीव खन्ना शिक्षण कार्य के साथ वह जिला स्तर पर गणित मेंटर और खान एकेडमी के रूप में भी कई वर्षों तक कार्य कर चुकी हैं। उनके विद्यालय का भौतिक परिवेश भी आकर्षक है और यहां विद्यार्थियों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है। आसपास के क्षेत्रों से भी बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ने आते हैं। पिछले वर्ष उनके निर्देशन में एक छात्रा को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप कुमार ने प्रदेश स्तरीय मीना मंच प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया था। खेलों में भी उनके विद्यार्थी मंडल स्तर तक पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा तथा विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताओं में भी विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
UP: बिजनौर की रचना कपूर को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार, 16 साल गृहस्थी संभालने के बाद बनीं शिक्षिका
न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, बिजनौर Published by: Pratyush Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 08:29 PM IST
सार
अपने नवाचारपूर्ण शिक्षण, छात्रों की प्रतिभा को तराशकर उसे बड़े मंच तक पहुंचाने वाली शिक्षिका रचना कपूर को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए जनपद से राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह बिजनौर के हल्दौर विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगली छोईया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन