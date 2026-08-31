आजमगढ़: कोटेदार पर कालाबाजारी का आरोप, ग्रामीण ने पीछा कर राशन पकड़वाया; मैजिक को थाने लाई पुलिस

अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोटेदार के घर से राशन की करीब 15 से 20 बोरियां बाजार में एक दुकानदार के यहां बेची जा रही थीं। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण ने वाहन का पीछा कर उसे पकड़ लिया और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस राशन लदी मैजिक को दुकानदार समेत थाने ले आई।

विज्ञापन





आलमपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता शैलेश चौहान ने आरोप लगाया कि गांव की कोटेदार किरन चौहान द्वारा कार्डधारकों को राशन वितरण में प्रत्येक यूनिट पर डेढ़ से दो किलो तक कटौती की जाती है। उनका कहना है कि सोमवार को राशन वितरण के लिए कोटेदार के यहां राशन आया था। आरोप है कि उसी में से करीब 15 से 20 बोरी राशन कोटेदार के घर से एक दुकानदार के यहां बेचने के लिए भेजा गया।