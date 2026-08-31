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आजमगढ़: कोटेदार पर कालाबाजारी का आरोप, ग्रामीण ने पीछा कर राशन पकड़वाया; मैजिक को थाने लाई पुलिस

Mon, 31 Aug 2026 08:23 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 31 Aug 2026 08:23 PM IST
सार

कोटेदार के घर से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे सरकारी राशन को ग्रामीण ने पीछा कर पकड़वा दिया। आरोप है कि 15 से 20 बोरी राशन दुकान पर पहुंचाया गया था। सरकारी लेवल हटाकर दो बोरियों के राशन को एक बोरी में पैक किया जा रहा था। शिकायत पर पहुंची 112 पुलिस राशन लदी मैजिक को थाने ले गई। पूर्ति विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी।

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Azamgarh Ration dealer accused of black marketing villager gave chase and got ration shipment seized
ग्रामीण ने पीछा कर राशन पकड़वाया। - फोटो : संवाद

विस्तार
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अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोटेदार के घर से राशन की करीब 15 से 20 बोरियां बाजार में एक दुकानदार के यहां बेची जा रही थीं। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण ने वाहन का पीछा कर उसे पकड़ लिया और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस राशन लदी मैजिक को दुकानदार समेत थाने ले आई।

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आलमपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता शैलेश चौहान ने आरोप लगाया कि गांव की कोटेदार किरन चौहान द्वारा कार्डधारकों को राशन वितरण में प्रत्येक यूनिट पर डेढ़ से दो किलो तक कटौती की जाती है। उनका कहना है कि सोमवार को राशन वितरण के लिए कोटेदार के यहां राशन आया था। आरोप है कि उसी में से करीब 15 से 20 बोरी राशन कोटेदार के घर से एक दुकानदार के यहां बेचने के लिए भेजा गया। 

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शैलेश चौहान ने बताया कि राशन लदी मैजिक का पीछा किया और दुकानदार के यहां पहुंचकर वाहन को पकड़ लिया। आरोप है कि दुकानदार दो सरकारी राशन की बोरियों को एक बोरी में भरकर उसकी सिलाई कर रहा था। बोरी पर लगे सरकारी लेवल को भी फाड़कर अलग कर दिया गया था। 

इसी दौरान सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मौके की जांच की और राशन लदी मैजिक व दुकानदार को थाने ले आई। शिकायतकर्ता ने बताया कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम और अहरौला थाने में की गई है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

राशन के कालाबाजारी की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। राशन लदी एक मैजिक को थाने लाया गया है। मामले में क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी जांच कर रिपोर्ट देंगे। विभागीय शिकायत प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिलहाल राशन लदी मैजिक पुलिस के कब्जे में है। - मंतोष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अहरौला

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