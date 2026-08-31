{"_id":"6a959c5468bdad971c0edbf0","slug":"kaushambi-firecracker-factory-accident-11-dead-so-far-photos-of-the-incident-2026-08-31","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"पटाखा फैक्टरी बनी श्मशान: चीखों के बीच थमीं 11 सांसें... अपनों को पुकारता रहा तो कोई डॉक्टर से बोला- बचा लीजिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पटाखा फैक्टरी बनी श्मशान: चीखों के बीच थमीं 11 सांसें... अपनों को पुकारता रहा तो कोई डॉक्टर से बोला- बचा लीजिए
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विकास कुमार
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:53 PM IST
सार
जिलाधिकारी अमित पाल ने बताया कि मनोरी गांव की एक पटाखा फैक्टरी में धमाका हुआ, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पांच अन्य घायलों का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा है।
विज्ञापन
1 of 8
कौशांबी पटाखा फैक्टरी हादसा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा पिपरी थाना क्षेत्र के मनोरी गांव में हुआ।
2 of 8
चारपाई पर पड़ी लाशें
- फोटो : अमर उजाला
इलाज के दौरान 11 लोगों ने तोड़ा दम
जिलाधिकारी अमित पाल ने बताया कि मनोरी गांव की एक पटाखा फैक्टरी में धमाका हुआ, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पांच अन्य घायलों का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा है।
3 of 8
कौशाम्बी में धमाके के बाद ध्वस्त हुआ मकान।
- फोटो : संवाद।
मृतकों की पहचान
प्रियांजलि (5 वर्ष)
प्रवीण सिंह (13 वर्ष)
जाह्नवी (12 वर्ष)
आदित्य (12 वर्ष)
आदित्य (8 वर्ष)
रवि (8 वर्ष)
अंजू (32 वर्ष)
ज्ञान सिंह (40 वर्ष)
विक्रम सरोज (35 वर्ष)
अंश (6 वर्ष)
नाना (4 वर्ष)
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 8
विस्फोट के बाद राहत कार्य में लगे बचावकर्मी
- फोटो : अमर उजाला
इमरजेंसी लगी रही भागम भाग
एसआरएन अस्पताल की इमरजेंसी... सोमवार को चारों तरफ मरीजों की आवाजाही और भाग-दौड़ के बीच अचानक माहौल बदल गया। एक के बाद एक घायल अस्पताल पहुंचने लगे। किसी के शरीर पर चोट के निशान थे तो कोई पूरी तरह से झुलसा था। किसी को अपने परिवार की चिंता थी तो किसी को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कोई मौत की खबर न सुना दे।
विज्ञापन
5 of 8
मौके पर पहुंचे प्रयागराज के अपर पुलिसआयुक्त डॉ. अजयपाल और एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा।
- फोटो : संवाद।
साहब किसी तरह बचा लीजिए
इमरजेंसी में पहुंचे घायलों के साथ परिजन भी बदहवास थे। कोई अपनों का नाम लेकर पुकार रहा था तो कोई डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही बात कह रहा था, ‘साहब किसी तरह बचा लीजिए।’
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।