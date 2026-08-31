नदी में डूबीं पांच लड़कियां: प्रयागराज में एक को बचाने के चक्कर में चार ने लगाई दांव परजान, तीन बचीं; दो बहीं

प्राप्ति को डूबता देख चारों ने नदी में बढ़ाया कदम

बताया गया कि नदी में जरई डुबाने के दौरान अचानक प्राप्ति तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगी। उसे बचाने के लिए शुभी, अंकिता, गुल्लू और राबी आगे बढ़ीं तो वे भी नदी की तेज धारा में फंस गईं। किशोरियों की चीख-पुकार सुनकर नदी के ऊपर बने पुल पर खड़े हरिओम, आशुतोष और सूचित तिवारी ने तत्काल नदी में छलांग लगा दी। युवकों ने जान जोखिम में डालकर प्रयास किया और प्राप्ति, गुल्लू व राबी को नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं शुभी और अंकिता तेज लहरों में बह गईं।