अखिलेश का आरोप: एआई के जरिए हमारे फर्जी वीडियो बनवा रही है भाजपा, डिंपल यादव के वीडियो भी नकली

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद एसएआर (विशेष वार्षिक पुनरीक्षण) कराना भाजपा का षड्यंत्र है। इसके जरिये बड़े पैमाने पर भाजपा अपने लोगों के वोट बनवाने और दूसरों के वोट कटवाने की साजिश करेगी। पता चला है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से उनके लोग आकर वोट बनवाएंगे। पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अगले दो सप्ताह में बूथ स्तर पर भाजपा के भ्रष्टाचार, अन्याय और षड्यंत्रों का खुलासा करेंगे।

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अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रदेश सपा कार्यालय पर सभी जिला व महानगर अध्यक्षों और एप के माध्यम से बूथ स्तर पर काम कर रहे पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर पर प्रचार मंगलवार से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश करके दोबारा एसएआर (वार्षिक पुनरीक्षण) कराने की साजिश करेगी। विज्ञापन



सपा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ समय पहले ही एसआईआर हुआ है। उसके बाद भी नाम काटने के लिए फार्म-7 भरवाए जा रहे हैं। यूपी में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। चुनाव से पहले भाजपा एसएआर के नाम पर अपने वोटों को एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है। बड़े पैमाने पर भाजपा अपने लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की साजिश करेगी। इसे लेकर हमने अपने लोगों को सावधान कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रदेश सपा कार्यालय पर सभी जिला व महानगर अध्यक्षों और एप के माध्यम से बूथ स्तर पर काम कर रहे पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर पर प्रचार मंगलवार से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश करके दोबारा एसएआर (वार्षिक पुनरीक्षण) कराने की साजिश करेगी।सपा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ समय पहले ही एसआईआर हुआ है। उसके बाद भी नाम काटने के लिए फार्म-7 भरवाए जा रहे हैं। यूपी में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। चुनाव से पहले भाजपा एसएआर के नाम पर अपने वोटों को एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है। बड़े पैमाने पर भाजपा अपने लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की साजिश करेगी। इसे लेकर हमने अपने लोगों को सावधान कर दिया है।

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