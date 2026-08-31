कार से तीन को रौंदा: 'गाड़ी सीधी लगा लो' कहने भर से भड़का दीपू, छोटी बात पर की बड़ी वारदात; देखें वीडियो

यूपी के गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र की जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार की देर शाम पेट्रोल भराने आई कार ने तीन पंपकर्मियों को टक्कर मार दी। मशीन और कार के बीच आए तीनों कर्मचारी घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल की तहरीर पर केस दर्ज कर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी चालक दीपू को गिरफ्तार कर लिया है।

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कार ठीक से लगाने को कहा था पंप कर्मी ने

एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि घायल कर्मी के मुताबिक रविवार की रात करीब 12 बजे जीटी रोड स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पर वह ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने विपरीत दिशा में मशीन के सामने कार लगा दी। जिन्हें कार घूमाकर सही से लगाने को कहा गया।

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रौंदता हुआ भागा दीपू

आरोप है कि कार घूमाकर लाने के दौरान चालक ने कार लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए तीन कर्मचारियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी एक कर्मचारी को रौंदते हुए फरार हो गए।

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