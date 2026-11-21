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सरधना। कस्बे के तहसील रोड स्थित बाग बेरी वाले कब्रिस्तान में मकबरे की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने और धार्मिक विवाद की आशंका के चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। वहीं, एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ सोमवार को कार्यालय में तलब किया है।तहसील रोड स्थित बाग बेरी कब्रिस्तान में बने मकबरे की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। शनिवार को शहजाद अंसारी नगर ने एसडीएम उदित नारायण सेंगर को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। आरोप लगाया कि 20 नवंबर को नैन सिंह, नेमचंद, रोशन, मनोज और उनके अन्य साथी मकबरे की विवादित भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा कराने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और मारपीट पर आमादा हो गए।शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि मकबरे और उससे संबंधित संपत्ति को लेकर उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उन्होंने वाद का अंतिम निस्तारण होने तक विवादित संपत्ति में किसी भी तरह के हस्तक्षेप और कब्जे पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उधर, विवादित भूमि पर दोनों पक्ष अपना-अपना दावा जता रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है।एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि दोनों पक्षों को सोमवार को जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय बुलाया गया है। दस्तावेज की जांच के बाद भूमि के स्वामित्व के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।