विज्ञापन

सरधना। मेरठ रोड स्थित मंडप के बाहर खड़ी एक युवक की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने काफी तलाश की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला बेरून सराय निवासी एजाज खान पुत्र अखलाक खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पांच नवंबर की रात करीब 8:30 बजे वह अपनी बाइक से मेरठ रोड स्थित सिटी पॉइंट पहुंचा था। उसने बाइक परिसर के बाहर खड़ी कर दी और किसी काम से अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा तो बाइक वहां से गायब मिली। उसने आसपास के इलाके में बाइक की तलाश की और लोगों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए बाइक बरामद कराने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य संभावित साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।