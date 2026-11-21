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दौराला थाने में दर्ज प्राथमिकी में गांव बड़कली निवासी नीटू ने बताया कि आठ नवंबर को गांव के अंकुर, बिट्टू, उज्ज्वल और कंवरपाल ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने हाथों में कड़े पहन रखे थे, जिससे मारपीट के दौरान चोटें आईं। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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दौराला। थाना दौराला क्षेत्र के गांव बड़कली में मारपीट और धमकी देने के मामले में पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित ने आरोपियों पर मारपीट करने और हाथों में कड़े पहनकर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।