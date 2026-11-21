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महिला सिपाही पारुल ड्यूटी समाप्त कर स्कूटी से मेरठ पुलिस लाइन स्थित अपने आवास जा रही थीं। मैरिज होम के सामने एक टेंपो से उनकी स्कूटी की टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। महिला उपनिरीक्षक प्रतिभा रघुवर और थाने के अन्य पुलिसकर्मी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पारुल का हालचाल जाना।

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सरधना। खिरवा रोड स्थित एक मैरिज होम के सामने टेंपो की टक्कर से सरधना थाने की महिला सिपाही पारुल गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने उन्हें मेरठ-बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर मारने के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया।