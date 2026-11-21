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हस्तिनापुर। कस्बे के पंच प्यारे भाई धर्म सिंह गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में।भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। पूरे मार्ग में 'सतनाम वाहेगुरु' और 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। इसमें रागी जत्थों ने गुरुवाणी और सिख इतिहास की गौरवगाथा सुनाकर संगत को निहाल किया।

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