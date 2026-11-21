{"_id":"6b01d2153b23a5b0cf083a59","slug":"video-hastinapur-youth-of-gatka-group-showed-amazing-feat-welcomed-with-flower-showers-at-many-places-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: गतका दल के युवाओं ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, जगह-जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर। कस्बे में नगर कीर्तन में गतका दल के युवाओं ने पारंपरिक युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित कर दिया। युवाओं ने तलवारबाजी, लाठी और अन्य पारंपरिक शस्त्रों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए। उनके प्रदर्शन को देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान स्थानीय लोगों ने गतका दल के सदस्यों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। युवाओं के साहस, अनुशासन और कला प्रदर्शन की लोगों ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। पारंपरिक युद्ध कला के प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

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