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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 6 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 06 Nov 2026 03:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 06 Nov 2026 03:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 06-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:42 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: खो-खो में इशरा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

Ishra's team secured first place in Kho-Kho. और पढ़ें
02:19 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: थाल, कलश सज्जा में फराह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

Farah secured first place in the *thaal* (platter) and *kalash* (ceremonial pot) decoration category. और पढ़ें
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02:11 AM, 06-Nov-2026

समय से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता : अनुभूति माता

There is nothing more powerful than time: Anubhuti Mata और पढ़ें
02:06 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: खट्टा प्रहलादपुर में एक साथ उठी चाचा-भतीजे की अर्थी

Funeral biers of uncle and nephew carried out together in Khatta Prahladpur और पढ़ें
02:05 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: धनतेरस के लिए बाजार तैयार, बाजारों में वाहनों की नो-एंट्री

Markets ready for Dhanteras; no-entry for vehicles in market areas और पढ़ें
02:05 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: सराफ से एक करोड़ की रंगदारी मांगने पर प्राथमिकी दर्ज

FIR registered over extortion demand of one crore rupees from a jeweller और पढ़ें
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02:04 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: प्रदूषण नहीं हो रहा कम, लोगों की हालत हो रही खराब

Pollution is not decreasing; people's health is deteriorating. और पढ़ें
02:03 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: रंगोली प्रतियोगिता में खुशी, गुंजन और कैथरीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

Khushi, Gunjan, and Catherine secured first place in the rangoli competition. और पढ़ें
02:02 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: पांच जोन और 13 सेक्टरों में बांटा जिला, पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक

District divided into five zones and 13 sectors; leave for police personnel suspended और पढ़ें
02:01 AM, 06-Nov-2026

Baghpat News: बिनौली-बिलौचपुरा मार्ग का 24.60 करोड़ रुपये से होगा चौड़ीकरण

Binauli-Bilauchpura road to be widened at a cost of Rs 24.60 crore और पढ़ें
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