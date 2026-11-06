मेरठ: सरधना चर्च में कृपाओं की माता के महोत्सव का आयोजन, धर्मगुरुओं ने दिया प्रेम का संदेश

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सरधना के ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में आयोजित कृपाओं की माता के महोत्सव में शुक्रवार को धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं को प्रेम, करुणा, सद्भाव और मानवता की राह पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के करीब वही व्यक्ति होता है, जो अपने आचरण में सुधार करता है और दूसरों के दुख-दर्द दूर करने के लिए आगे आता है। प्रभु यीशु के उपदेशों को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत की जा सकती है। प्रार्थना सभा में फादर पल्ली पुरोहित फादर मार्टिन रावत ने माता मरियम के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला।

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