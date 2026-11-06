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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Feast of Our Lady of Graces celebrated at Sardhana Church; religious leaders deliver a message of love

मेरठ: सरधना चर्च में कृपाओं की माता के महोत्सव का आयोजन, धर्मगुरुओं ने दिया प्रेम का संदेश

Fri, 06 Nov 2026 10:42 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:42 PM IST
Meerut: Feast of Our Lady of Graces celebrated at Sardhana Church; religious leaders deliver a message of love
सरधना के ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में आयोजित कृपाओं की माता के महोत्सव में शुक्रवार को धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं को प्रेम, करुणा, सद्भाव और मानवता की राह पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के करीब वही व्यक्ति होता है, जो अपने आचरण में सुधार करता है और दूसरों के दुख-दर्द दूर करने के लिए आगे आता है। प्रभु यीशु के उपदेशों को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत की जा सकती है। प्रार्थना सभा में फादर पल्ली पुरोहित फादर मार्टिन रावत ने माता मरियम के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला।
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