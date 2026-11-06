Meerut News: विद्यार्थियों ने लिया ग्रीन दिवाली का संकल्प

मवाना। स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल (मदर विंग) में दिवाली पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। शिक्षकों व विद्यार्थियों ने पटाखों का धुंआ न फैलाकर ग्रीन दिवाली मनाने का संकल्प लिया। विद्यालय प्रबंधक मनोज रस्तोगी, प्रबंधिका मीनू रस्तोगी, प्रधानाचार्या बबीता ढाका और कोऑर्डिनेटर वर्षा खुराना ने मां लक्ष्मी व गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दीया सज्जा, कंडील और रंगोली सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंगोली प्रतियोगिता में मिशिका एंड ग्रुप ने प्रथम, आयशा एंड ग्रुप ने द्वितीय और फलक एंड ग्रुप व मीठी एंड ग्रुप ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रबंधक, प्रबंधिका और प्रधानाचार्य ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने तथा घी व तेल के दीपक जलाने का संदेश दिया। कोऑर्डिनेटर वर्षा खुराना ने बच्चों को कड़ी मेहनत से जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा दी।

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