Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Students took a pledge for a 'Green Diwali'.

Meerut News: विद्यार्थियों ने लिया ग्रीन दिवाली का संकल्प

Fri, 06 Nov 2026 10:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Students took a pledge for a 'Green Diwali'.
​स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल (मदर विंग) मे दीवाली के मौके पर छात्रों द्वारा सजाए गए दीए आदि। (स
मवाना। स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल (मदर विंग) में दिवाली पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। शिक्षकों व विद्यार्थियों ने पटाखों का धुंआ न फैलाकर ग्रीन दिवाली मनाने का संकल्प लिया। विद्यालय प्रबंधक मनोज रस्तोगी, प्रबंधिका मीनू रस्तोगी, प्रधानाचार्या बबीता ढाका और कोऑर्डिनेटर वर्षा खुराना ने मां लक्ष्मी व गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दीया सज्जा, कंडील और रंगोली सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंगोली प्रतियोगिता में मिशिका एंड ग्रुप ने प्रथम, आयशा एंड ग्रुप ने द्वितीय और फलक एंड ग्रुप व मीठी एंड ग्रुप ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रबंधक, प्रबंधिका और प्रधानाचार्य ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने तथा घी व तेल के दीपक जलाने का संदेश दिया। कोऑर्डिनेटर वर्षा खुराना ने बच्चों को कड़ी मेहनत से जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा दी।

स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल (मदर विंग) मे दीवाली के मौके पर छात्रों द्वारा सजाए गए दीए आदि। (स

स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल (मदर विंग) मे दीवाली के मौके पर छात्रों द्वारा सजाए गए दीए आदि। (स

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed