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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 5 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 05-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 05-Nov-2026
फसलों के लिए मैग्निशियम खाद लाभकारी : मुकेश जैनMagnesium fertilizer is beneficial for crops: Mukesh Jain और पढ़ें
01:25 AM, 05-Nov-2026
Baghpat News: सफाई करने वाली कंपनी का टेंडर निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया, सफाई व्यवस्था में होगा सुधारA proposal to cancel the tender of the cleaning company has been passed; this will lead to improvements in the sanitation system. और पढ़ें
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01:25 AM, 05-Nov-2026
Baghpat News: आज से अयोध्या के लिए शुरू की जाएंगी अतिरिक्त दो बसेंTwo additional buses to Ayodhya will be introduced starting today. और पढ़ें
01:24 AM, 05-Nov-2026
Baghpat News: खेकड़ा से मेरठ के लिए बसों के संचालन की मांगDemand for the operation of buses from Khekra to Meerut और पढ़ें
01:24 AM, 05-Nov-2026
Baghpat News: संविलियन विद्यालय की खिड़की पर लटका कोबरा, बच्चे डरेCobra hangs from window of merged school; children terrified और पढ़ें
01:23 AM, 05-Nov-2026
Baghpat News: निर्माणाधीन आटा मिल का लिंटर गिरने से दबकर शटरिंग ठेकेदार की मौत, तीन घायलShuttering contractor killed, three others injured after the lintel of a flour mill under construction collapses on them और पढ़ें
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01:23 AM, 05-Nov-2026
Baghpat News: दरवाजा बंद करते हुए करंट लगने से चाचा-भतीजे की मौतUncle and nephew die from electric shock while closing a door और पढ़ें
01:14 AM, 05-Nov-2026
Shamli News: कहीं गीला कागज तो कहीं डीपीआरओ का आदेश अपलोड कर निकाले लाखों रुपये
01:14 AM, 05-Nov-2026
Saharanpur News: लापरवाही... दो करोड़ का अधिक भुगतान किया, लेखपाल निलंबितNegligence... overpayment of two crore rupees; accountant suspended और पढ़ें
01:13 AM, 05-Nov-2026