फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 5 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 05-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:00 AM, 05-Nov-2026

फसलों के लिए मैग्निशियम खाद लाभकारी : मुकेश जैन

Magnesium fertilizer is beneficial for crops: Mukesh Jain और पढ़ें
01:25 AM, 05-Nov-2026

Baghpat News: सफाई करने वाली कंपनी का टेंडर निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया, सफाई व्यवस्था में होगा सुधार

A proposal to cancel the tender of the cleaning company has been passed; this will lead to improvements in the sanitation system. और पढ़ें
विज्ञापन
01:25 AM, 05-Nov-2026

Baghpat News: आज से अयोध्या के लिए शुरू की जाएंगी अतिरिक्त दो बसें

Two additional buses to Ayodhya will be introduced starting today. और पढ़ें
01:24 AM, 05-Nov-2026

Baghpat News: खेकड़ा से मेरठ के लिए बसों के संचालन की मांग

Demand for the operation of buses from Khekra to Meerut और पढ़ें
01:24 AM, 05-Nov-2026

Baghpat News: संविलियन विद्यालय की खिड़की पर लटका कोबरा, बच्चे डरे

Cobra hangs from window of merged school; children terrified और पढ़ें
01:23 AM, 05-Nov-2026

Baghpat News: निर्माणाधीन आटा मिल का लिंटर गिरने से दबकर शटरिंग ठेकेदार की मौत, तीन घायल

Shuttering contractor killed, three others injured after the lintel of a flour mill under construction collapses on them और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:23 AM, 05-Nov-2026

Baghpat News: दरवाजा बंद करते हुए करंट लगने से चाचा-भतीजे की मौत

Uncle and nephew die from electric shock while closing a door और पढ़ें
01:14 AM, 05-Nov-2026

Shamli News: कहीं गीला कागज तो कहीं डीपीआरओ का आदेश अपलोड कर निकाले लाखों रुपये

From using damp paper to uploading orders from the DPRO, lakhs of rupees were siphoned off through various means.
बिल के नाम पर कहीं पानी में भीगा कागज तो कहीं कोरा पन्ना अपलोड कर दिया गया। और पढ़ें
01:14 AM, 05-Nov-2026

Saharanpur News: लापरवाही... दो करोड़ का अधिक भुगतान किया, लेखपाल निलंबित

Negligence... overpayment of two crore rupees; accountant suspended और पढ़ें
01:13 AM, 05-Nov-2026

Saharanpur News: दौलतपुर से नानौता और मंगलौर जाने वाले मार्ग का होगा चौड़ीकरण

The road from Daulatpur to Nanauta and Manglaur will be widened. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed