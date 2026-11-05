Meerut News: रेलवे फ्लाईओवर के पास पड़ा मिला शव

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मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में रेलवे फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल की। प्रारंभिक जांच में व्यक्ति की मौत बीमारी के कारण होने की आशंका जताई गई है।जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर ब्रज विहार कॉलोनी के लोगों ने रेलवे फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल परतापुर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और शव की शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय गोवर्धन के रूप में हुई। बताया गया कि गोवर्धन कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करता था और पिछले कई महीनों से बीमार चल रहा था।सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बीमारी के चलते मौत होने की आशंका सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।