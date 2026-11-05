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Meerut: रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाया आबूलेन बाज़ार, खुले मंच पर दिखा युवाओं का जलवा, गोरिल्ले-टेडी बियर ने खूब गुदगुदाया

Pratyush Sharma

Updated Thu, 05 Nov 2026 10:46 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 10:46 PM IST







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मेरठ। दीपावली के मौके पर जहां पूरा शहर सजना शुरू हो गया है, वहीं आबूलेन बाज़ार सभी का दिल जीत रहा है। रंग-बिरंगी लाइटों से सजा आबूलेन बाज़ार सभी के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। फूड स्टॉल के साथ खुला मंच युवाओं के खास आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इसके अलावा गोरिल्ले और टेडी बियर भी बाज़ार में घूम घूमकर लोगों को खूब गुदगुदा रहे हैं। ... और पढ़ें

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