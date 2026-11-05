{"_id":"6aecc1a546c45d4c0d0d9713","slug":"video-bank-employees-spread-the-colors-of-art-in-pnb-taal-tarang-cultural-evening-showed-the-confluence-of-mind-body-and-spiritual-consciousness-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: पीएनबी 'ताल-तरंग' में बैंक कर्मियों ने बिखेरे कला के रंग, सांस्कृतिक संध्या में दिखा मन, तन और आत्मिक चेतना का संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। पंजाब नेशनल बैंक अंचल कार्यालय मेरठ द्वारा गुरुवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में भव्य सांस्कृतिक संध्या 'ताल तरंग' का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ अंचल महाप्रबंधक अजय टिबड़ेबाल ने दीप प्रज्जवलित करके किया। "संपूर्ण संतुलन: मन, तन और आत्मिक चेतना का संगम" थीम पर हुए कार्यक्रम में मेरठ अंचल के 100 से अधिक स्टाफ सदस्यों ने गायन नृत्य और नाटक में अपनी प्रतिभा का रंग बिखेरा। इस अवसर पर उप-अंचल प्रबंधक प्रफुल्ल कुमार द्वारी, भुवन द्विवेदी समेत विभिन्न मंडलों के मंडल प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, स्टाफ सदस्य और उनके परिजन भी उपस्थित रहे।

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