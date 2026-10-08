Meerut News: त्योहारों पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। आगामी नवरात्र, दशहरा, दिवाली, गंगा स्नान आदि त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह व एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्यों और संभ्रांत लोगों की बैठक की। इस दौरान त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंथन किया गया।डीएम डॉ.वीके सिंह ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय स्तर पर सभी जरूरी व्यवस्थाओं का समय से आकलन कर कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में शांति समिति के सदस्यों से संवाद करते हुए अधिकारियों ने आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की।अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह व विवाद की स्थिति में लोग कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। एसएसपी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी निभाने और त्योहारों के दौरान लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। अधिकारियों को किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया।