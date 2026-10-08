फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   BKU leader assaulted; struck on the eye with the butt of a pistol.

Meerut News: भाकियू नेता से मारपीट, पिस्टल की बट से आंख पर चोट मारी

Thu, 08 Oct 2026 10:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:24 PM IST
विज्ञापन
BKU leader assaulted; struck on the eye with the butt of a pistol.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहटा। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए खरीदी गई निर्माण सामग्री के रुपये मांगने को लेकर दो बिल्डरों पर भाकियू रोहटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि एक आरोपी ने पिस्टल की बट से उनके चेहरे और आंख पर वार कर घायल कर दिया। इसके बाद मुंह में पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। घायल की पत्नी ने थाने में तहरीर दी है। भाकियू ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
रोहटा निवासी पिंकी पत्नी चमन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति गांव में दुकान करते हैं और भाकियू रोहटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरोप है कि गांव के ही दो लोगों ने कुछ समय पहले कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए उनकी दुकान से सीमेंट, रोड़ी और बदरपुर समेत अन्य निर्माण सामग्री खरीदी थी। सामग्री के रुपये बकाया होने पर चमन सिंह लगातार आरोपियों से भुगतान करने की मांग कर रहे थे।
विज्ञापन

पिंकी के अनुसार, मंगलवार शाम आरोपियों ने चमन सिंह को रुपये देने के लिए बुलाया था। आरोप है कि वहां पहुंचते ही दोनों ने उनके साथ मारपीट की। एक आरोपी ने पिस्टल की बट से उनके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे आंख के पास गंभीर चोट आई। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी दी। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed