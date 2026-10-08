Meerut News: एनसीसी कैडेट्स ने पैरासेलिंग में दिखाया साहस और उत्साह

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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवित्रजीत सिंह ने पशुओं के नियमित टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी गई। संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए जरूरी निवारक उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि कृमिनाशक दवा पशु की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में और निर्धारित समय पर ही दी जानी चाहिए।डॉ प्रीति ओम शिविर में पशुपालकों की समस्याएं सुनकर चिकित्सकों ने आवश्यक सुझाव भी दिए। इस दौरान संग्राम सिंह, भजनपाल सिंह, रण सिंह, यशपाल सिंह, रामवतार शर्मा, रिछपाल, अशोक, महेश, रामपाल, विनोद सिंह और शेर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।