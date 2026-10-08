बागपत: गर्लफ्रेंड रूठी तो टॉवर पर चढ़ गया युवक, पुलिस ने बिचौलिया बनकर कराया समझौता; शादी पर भी बनी बात

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प्रेमिका के रूठने पर बलिया जिले के तिवारीके मिल्की गांव का विशाल बामनौली गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तीन घंटे बाद नीचे उतरे विशाल और बिजनौर की रहने वाली उसकी प्रेमिका सुजाता के बीच पुलिस ने बिचौलिया बनकर समझौता कराया। अब विशाल अपनी बहन की शादी करने के बाद सुजाता से शादी करेगा।

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बामनौली गांव के टावर पर बृहस्पतिवार सुबह विशाल चढ़ गया। उसे देखकर लोगों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी। वहां आए पुलिसकर्मियों ने उसकी समस्या पूछी तो उसने बताया कि बिजनौर जिले के रायपुर क्षेत्र की सुजाता उसके साथ गुजरात में कंपनी में काम करती थी। उसके साथ प्रेम प्रसंग होने पर दोनों एक साथ लिव-इन में रहने लगे। बताया कि कुछ दिन पहले सुजाता हरिद्वार के बहादराबाद में अपने भाई के पास आ गई और वापस नहीं आई।



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उसने सुजाता से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। उसने जानकारी की तो पता चला कि सुजाता अपनी बहन के यहां बागपत के आदमपुर गांव में आकर रह रही है। उसने आदमपुर आकर सुजाता से बातचीत की तो वह जल्दी शादी करने की बात कहने लगी। शादी करने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। सुजाता ने शादी नहीं करने पर अपने गांव वापस जाने की बात कही।

