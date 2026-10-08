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Meerut News: अकेली युवती से अश्लील हरकत, परिवार से की मारपीट

Thu, 08 Oct 2026 10:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:26 PM IST
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Obscene act committed against a young woman living alone; family members assaulted.
फलावदा। कस्बे के एक मोहल्ले में युवती से अश्लील हरकत और उसके परिवार से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी गई है।
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पीड़ित युवती ने फलावदा थाने को बताया कि बृहस्पतिवार शाम वह घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और बदनियती से उसे पकड़कर अश्लील हरकतें कीं। युवती के शोर मचाने पर उसका भाई और परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी वहां से भाग गया। बाद में शिकायत की तो आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर युवती और उसकी मां से मारपीट की। आरोपी ने मां के गले से सोने की चेन छीनने का भी प्रयास किया। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस को तहरीर मिल गई है। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।
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