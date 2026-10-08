Meerut News: सड़क हादसे में नगर निगम के राजस्व निरीक्षक गंभीर घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में विक्टोरिया पार्क के पास हाइड्रा की चपेट में आने से बाइक सवार नगर निगम में कर विभाग में राजस्व निरीक्षक राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई।मेडिकल थाना क्षेत्र के कीर्ति पैलेस निवासी राजीव चौहान ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी। बताया कि बृहस्पतिवार शाम वह नगर निगम कार्यालय से बाइक से घर जा रहे थे। वह विक्टोरिया पार्क के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति से आए हाइड्रा ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वे सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं। हादसे में उनका मोबाइल फोन और चश्मा भी क्षतिग्रस्त हो गया।दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने हाइड्रा को रोक लिया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। आरोप है कि हादसा हाइड्रा चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुआ। उन्होंने पुलिस से आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है।