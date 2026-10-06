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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 6 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 06-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:12 AM, 06-Oct-2026

कातिल पत्नी का कबूलनामा: मैंने तालिब के पैर पकड़े, दोस्त ने हाथ, प्रेमी अमन ने दबाया गला; मैं बहकावे में आ गई

Murderous wife's confession: I held Talib's legs, a friend held his hands, and Aman strangled him
Meerut News: जाकिर कॉलोनी में तालिब की मौत हो गई। पत्नी इलमा ने कहा कि हार्टअटैक से जान गई। परिजनों ने सख्ती से पूछताछ की तो इलमा ने सच उगल दिया। उसने बताया कि तालिब ने उसे पीटा था। उसने अपने प्रेमी अमन को फोन किया। अमन अपने दोस्त के साथ घर आया और उसके बाद तीनों ने मिलकर तालिब की हत्या कर दी।  और पढ़ें
01:55 AM, 06-Oct-2026

Baghpat News: कुल्हाड़ी और फरसे से वार कर बुजुर्ग की हत्या

crime news
crime news और पढ़ें
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01:51 AM, 06-Oct-2026

Baghpat News: कागजों पर चली क्लास में हुनरमंद हो गए विद्यार्थी

strike news और पढ़ें
01:50 AM, 06-Oct-2026

Baghpat News: राशन की दुकान आवंटन को लेकर महिलाओं का हंगामा, जाम लगाया

crime news और पढ़ें
01:45 AM, 06-Oct-2026

Muzaffarnagar News: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद

Main accused arrested in gang-rape case; car recovered. और पढ़ें
01:38 AM, 06-Oct-2026

Meerut News: 100 रुपये को लेकर दोस्त ने किशोर की गर्दन पर ब्लेड से किए वार, गंभीर घायल

Friend slashes teenager's neck with a blade over 100; teen critically injured. और पढ़ें
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01:28 AM, 06-Oct-2026

Meerut News: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की राजमिस्त्री पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर शव दफनाया

Wife conspires with lover to murder mason husband; buries body claiming death was due to heart attack. और पढ़ें
01:22 AM, 06-Oct-2026

Saharanpur News: वातानुकूलित हॉल में गर्मी से बचने के लिए लगवा दिए कूलर

Coolers were installed in the air-conditioned hall to beat the heat. और पढ़ें
01:21 AM, 06-Oct-2026

Muzaffarnagar News: बीस साल बाद दूधली में फिर तैयार होंगे चक, लटकी चकबंदी

Land consolidation stalled; plots to be prepared again in Dudhli after twenty years. और पढ़ें
01:21 AM, 06-Oct-2026

Muzaffarnagar News: मुबारिकपुर के जंगल में पकड़ा गया पटाखों का जखीरा

Huge cache of firecrackers seized in Mubarikpur forest और पढ़ें
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