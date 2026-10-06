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Meerut News: आबू नाले में मिला सूरजकुंड के युवक का शव

Tue, 06 Oct 2026 10:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:09 PM IST
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Body of youth from Surajkund found in Abu Nala
- सोमवार से लापता था, परिजनों ने कार्रवाई से किया इन्कार
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित आबू नाले में मंगलवार सुबह सूरजकुंड निवासी आकाश (31) का शव पड़ा मिला। वह सोमवार रात से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। परिजनों ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई के लिए इन्कार कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरियो ने बताया कि सूरजकुंड निवासी आकाश सोमवार शाम घर से कुछ देर में आने की बात कहकर निकला था। काफी देर तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास के इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। मंगलवार सुबह आकाश के घर के पास बने नाले में उसका शव पड़ा मिला।
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स्थानीय लोगों ने नाले में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान आकाश के रूप में की। पुलिस के अनुसार, युवक शराब पीने का आदी था। घटनास्थल के पास एक देशी शराब का ठेका भी है। प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि सोमवार रात शराब पीने के बाद आकाश नाले में गिर गया होगा। इस कारण उसकी मौत हो गई होगी। सीओ सिविल लाइन ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था।
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