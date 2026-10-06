यूपी: मेरठ में लगे भूकंप के तेज झटके, सहम गए ऊंची बिल्डिंग और फ्लैट में रहने वाले, कुछ देर के लिए छायी दहशत

यह पहली बार नहीं है जब मेरठ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में भूकंप आ चुका है। उदाहरण के लिए, 3 नवंबर 2023 को पश्चिमी यूपी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई थी। इसी तरह, 3 अक्तूबर 2023 को भी नेपाल से आए भूकंप के झटके पश्चिमी यूपी में महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.2 थी।