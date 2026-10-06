फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   UP: Tremors felt in Meerut and surrounding districts; flat residents shaken, panic prevailed for a while.

यूपी: मेरठ में लगे भूकंप के तेज झटके, सहम गए ऊंची बिल्डिंग और फ्लैट में रहने वाले, कुछ देर के लिए छायी दहशत

Tue, 06 Oct 2026 10:33 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 06 Oct 2026 10:33 PM IST
सार

Meerut News: मेरठ में मंगलवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। मल्टी स्टोरी में रहने वाले और देर रात ऑफिस में काम करने वाले लोगों में दहशत फैल गई। कुछ देर के लिए धरती हिली, तो सब कांप उठे।

विज्ञापन
UP: Tremors felt in Meerut and surrounding districts; flat residents shaken, panic prevailed for a while.
भूकंप। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मंगलवार रात करीब 10 बजकर 24 मिनट पर मेरठ और आसपास के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। धरती के हिलने से लोग सहम गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

विज्ञापन
Trending Videos

यह घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महसूस की गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 बताई जा रही है। मेरठ में सुपरटेक सोसायटी जैसे इलाकों में लोग भूकंप के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

भूकंप के झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग विशेष रूप से भयभीत थे और तुरंत इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि, भूकंप ज्यादा देर तक नहीं रहा, लेकिन इसने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी।

विज्ञापन

यह पहली बार नहीं है जब मेरठ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में भूकंप आ चुका है। उदाहरण के लिए, 3 नवंबर 2023 को पश्चिमी यूपी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई थी। इसी तरह, 3 अक्तूबर 2023 को भी नेपाल से आए भूकंप के झटके पश्चिमी यूपी में महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.2 थी।


ये भी देखें...
यूपी: मेरठ के बड़े बिल्डर अतुल गुप्ता के कार्यालय पर आयकर विभाग का छापा, शहर में चल रहे ये प्रोजेक्ट
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed