यूपी: मेरठ में लगे भूकंप के तेज झटके, सहम गए ऊंची बिल्डिंग और फ्लैट में रहने वाले, कुछ देर के लिए छायी दहशत
Meerut News: मेरठ में मंगलवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। मल्टी स्टोरी में रहने वाले और देर रात ऑफिस में काम करने वाले लोगों में दहशत फैल गई। कुछ देर के लिए धरती हिली, तो सब कांप उठे।
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मंगलवार रात करीब 10 बजकर 24 मिनट पर मेरठ और आसपास के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। धरती के हिलने से लोग सहम गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
यह घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महसूस की गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 बताई जा रही है। मेरठ में सुपरटेक सोसायटी जैसे इलाकों में लोग भूकंप के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए।
भूकंप के झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग विशेष रूप से भयभीत थे और तुरंत इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि, भूकंप ज्यादा देर तक नहीं रहा, लेकिन इसने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी।
यह पहली बार नहीं है जब मेरठ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में भूकंप आ चुका है। उदाहरण के लिए, 3 नवंबर 2023 को पश्चिमी यूपी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई थी। इसी तरह, 3 अक्तूबर 2023 को भी नेपाल से आए भूकंप के झटके पश्चिमी यूपी में महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.2 थी।
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